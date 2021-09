Bologna | Meloni | ' nessuna partita è persa quando si decide di combattere'

Advertising

frncsc_cnt : C'è la Meloni a Bologna, ma la piazza è mezza vuota - Ernesto76896081 : RT @galeazzobignami: Buongiorno! Ci vediamo con Giorgia Meloni alle 11 in Piazza Galvani a Bologna per una domenica da veri Patrioti! https… - DarthDarti : RT @RFeragalli: La Meloni dice che a Bologna la partita è aperta. La forza della disperazione fa dire cose strane....... - claraboni5 : RT @RFeragalli: La Meloni dice che a Bologna la partita è aperta. La forza della disperazione fa dire cose strane....... - yppi2011 : RT @RFeragalli: La Meloni dice che a Bologna la partita è aperta. La forza della disperazione fa dire cose strane....... -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Meloni

Campagna elettorale verso la fine con il comizio in pazza Duomo di Giorgiaa sostegno del ... Si vota in particolare per l'elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino,e per il ...Lo ha detto, in un'intervista a QN - Resto del Carlino, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, che oggi sarà a. "D'altronde, se avessi ritenutopersa in partenza, non ...BOLOGNA (ITALPRESS) - "Il tema del leader del Centrodestra è un tema che appassiona voi, noi siamo una coalizione fatta di partiti diversi, ciascuno è il ...Bologna, 26 set. (Adnkronos) - "Nessuna partita è persa quando si decide di combattere: credeteci, tutto può cambiare, non c'è nessun potere forte quanto il popolo". Lo ha affermato Giorgia Meloni, pr ...