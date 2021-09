Basket, Serie A1 2021/2022: Treviso corsara a Tortona, finisce 92-77 per i ragazzi di Menetti (Di domenica 26 settembre 2021) La NutriBullet Treviso Basket vince e convince nella sua prima partita della Serie A1 2021/2022 di Basket. I ragazzi di Menetti, infatti, hanno sconfitto in trasferta per 92-77 la Bertram Derthona Basket Tortona conducendo la gara dall’inizio alla fine. Decisivo il terzo quarto, in cui i veneti hanno decisamente cambiato passo rispetto agli avversari producendo così l’allungo definitivo. Sugli scudi per Treviso un sontuoso Tomas Dimsa, autore di 28 punti con un incredibile 8/10 da tre punti. Molto bene anche Russell (16 punti) e Sokolowski (17 punti). Tra le fila di casa arrivano in doppia cifra ben quattro elementi tra cui il top scorer Mascolo (17 punti) ma dalla panchina arriva veramente poco ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) La NutriBulletvince e convince nella sua prima partita dellaA1di. Idi, infatti, hanno sconfitto in trasferta per 92-77 la Bertram Derthonaconducendo la gara dall’inizio alla fine. Decisivo il terzo quarto, in cui i veneti hanno decisamente cambiato passo rispetto agli avversari producendo così l’allungo definitivo. Sugli scudi perun sontuoso Tomas Dimsa, autore di 28 punti con un incredibile 8/10 da tre punti. Molto bene anche Russell (16 punti) e Sokolowski (17 punti). Tra le fila di casa arrivano in doppia cifra ben quattro elementi tra cui il top scorer Mascolo (17 punti) ma dalla panchina arriva veramente poco ...

