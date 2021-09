Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2021 ore 18:30 (Di sabato 25 settembre 2021) Viabilità DEL 25 SETTEMBRE 2021 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI QUALHE PROBLEMA SUL TRATTO URBANOI DELLA A24 Roma-TERAMO, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE CHE STA PROVOCANDO CODE TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI VERSO LA TANGENZIALE EST. ANDIAMO SUL RACCORDO, TRAFFICO INTENSO NEL QUADRANTE SUD, ABBIAMO CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD SU ENTRAMBE LE CARREGGIATA. CODE A TRATTI ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO VERSO Roma; C’ERA ANCHE UN INCIDENTE MA E’ STATO RIMOSSO. PASSIAMO QUINDI ALLE ALTRE NOTIZIE, NELLA CAPITALE DOMANI TRA LE 8 E LE 13 SI SVOLGERÀ IL 68 RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI; PREVISTE UNA CERIMONIA ALL’ALTARE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 settembre 2021)DEL 25 SETTEMBREORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI QUALHE PROBLEMA SUL TRATTO URBANOI DELLA A24-TERAMO, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE CHE STA PROVOCANDO CODE TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI VERSO LA TANGENZIALE EST. ANDIAMO SUL RACCORDO, TRAFFICO INTENSO NEL QUADRANTE SUD, ABBIAMO CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD SU ENTRAMBE LE CARREGGIATA. CODE A TRATTI ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTELNO E SPINACETO VERSO; C’ERA ANCHE UN INCIDENTE MA E’ STATO RIMOSSO. PASSIAMO QUINDI ALLE ALTRE NOTIZIE, NELLA CAPITALE DOMANI TRA LE 8 E LE 13 SI SVOLGERÀ IL 68 RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI; PREVISTE UNA CERIMONIA ALL’ALTARE ...

