Valentina Vignali disavventura nella notte: prima scova il “tesoro”, poi l’incubo (Di sabato 25 settembre 2021) Una serata memorabile per Valentina Vignali, tanta rabbia ma anche molto amore. Nelle ultime 48 ore la cestista e modella Valentina Vignali ha vissuto un’esperienza da incubo che si è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 25 settembre 2021) Una serata memorabile per, tanta rabbia ma anche molto amore. Nelle ultime 48 ore la cestista e modellaha vissuto un’esperienza da incubo che si è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Valentina Vignali in panico: ladri in casa a Roma e cane sparito #valentinavignali - manulamanuz57 : RT @MediasetTgcom24: Valentina Vignali in panico: ladri in casa a Roma e cane sparito #valentinavignali - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Valentina Vignali in panico: ladri in casa a Roma e cane sparito #valentinavignali - Mari19660 : RT @MediasetTgcom24: Valentina Vignali in panico: ladri in casa a Roma e cane sparito #valentinavignali - Brivido_Nero : RT @MediasetTgcom24: Valentina Vignali in panico: ladri in casa a Roma e cane sparito #valentinavignali -