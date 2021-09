Turismo: Messina (Assoturismo), 'a settembre + 10% su 2020 ma presto per ripresa' (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set. (Adnkronos) - La ripresa del Turismo rallenta a settembre: infatti in questo mese il sistema ricettivo italiano dovrebbe registrare 33,6 milioni di pernottamenti, il 10% in più rispetto all settembre 2020, ma anche la metà del +20% sullo scorso anno registrato durante a luglio e agosto. E' quanto prevede AssoTurismo, l'associazione del settore di Confesercenti. "Al di là dei numeri che sono importanti ci interessa ragionare sulla loro lettura - afferma all'Adnkronos il presidente Vittorio Messina facendo un primo consuntivo di settembre - perché se da una parte rilevano quanto devastante sia stato un 2020 in cui è stato toccato lo zero, e quindi +10% di pernotti è già qualcosa, ma dobbiamo ancora capire se possono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set. (Adnkronos) - Ladelrallenta a: infatti in questo mese il sistema ricettivo italiano dovrebbe registrare 33,6 milioni di pernottamenti, il 10% in più rispetto all, ma anche la metà del +20% sullo scorso anno registrato durante a luglio e agosto. E' quanto prevede Asso, l'associazione del settore di Confesercenti. "Al di là dei numeri che sono importanti ci interessa ragionare sulla loro lettura - afferma all'Adnkronos il presidente Vittoriofacendo un primo consuntivo di- perché se da una parte rilevano quanto devastante sia stato unin cui è stato toccato lo zero, e quindi +10% di pernotti è già qualcosa, ma dobbiamo ancora capire se possono ...

