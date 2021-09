Truffa bancomat | così hanno rubato oltre 4 000€ a un 39enne

Advertising

edoardo_go : RT @James_Senise: Esiste gente che studia i bancomat, guarda lo schermo per minuti, poi digita il pin lentamente, conta i soldi, legge la r… - James_Senise : Esiste gente che studia i bancomat, guarda lo schermo per minuti, poi digita il pin lentamente, conta i soldi, legg… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa bancomat

Telestense

L'uomo è stato condannato per diversi reati, tra i quali bancarotta fraudolenta,ed altro; ... Si riuscivano, pertanto, ad individuare gli sportelli, ubicati nella provincia di Udine, ...L'uomo è stato condannato per diversi reati, tra i quali bancarotta fraudolenta,ed altro; ... E' stato possibile individuare gli sportelli, in provincia di Udine, dai quali ogni mese ...Una coppia è stata truffata di oltre 4mila euro da una donna che doveva accreditare dei soldi sul loro bancomat ...FERRARA. Questa mattina (25 settembre) i carabinieri di Ferrara hanno denunciato una 23enne disoccupata, già nota alle forze dell’ordine, per il reato di truffa. La giovane, fingendosi un operatore di ...