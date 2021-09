Triangle Strategy su Nintendo Switch: tanti miglioramenti effettuati dopo la demo – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 25 settembre 2021) Triangle Strategy arriverà in versione definitiva su Nintendo Switch con tanti miglioramenti applicati anche grazie ai feedback dopo la demo.. Triangle Strategy è tornato a mostrarsi su Nintendo Switch nel corso del recente Nintendo Direct, e a quanto pare in una forma più definitiva e avanzata vista anche l’uscita ormai fissata, con un’ampia serie di miglioramenti effettuati sulla versione iniziale grazie anche ai feedback raccolti dagli utenti dopo la demo pubblicata. dopo aver visto data di uscita e nuovo trailer dal ... Leggi su helpmetech (Di sabato 25 settembre 2021)arriverà in versione definitiva suconapplicati anche grazie ai feedbackla..è tornato a mostrarsi sunel corso del recenteDirect, e a quanto pare in una forma più definitiva e avanzata vista anche l’uscita ormai fissata, con un’ampia serie disulla versione iniziale grazie anche ai feedback raccolti dagli utentilapubblicata.aver visto data di uscita e nuovo trailer dal ...

Advertising

Multiplayerit : Triangle Strategy su Nintendo Switch: tanti miglioramenti effettuati dopo la demo - m_sourpatch : @Berri_DMG Vedo se riesco a recuperarlo, mi interessava Triangle Strategy in realtà - PickaQuest : @mariofsc Triangle Strategy è davvero anonimo come titolo. Speriamo che, al contrario, il gioco sia tutto tranne che anonimo ?? - GamingToday4 : Nintendo Direct – TRIANGLE STRATEGY è in arrivo nel 2022 -