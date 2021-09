Traffico Roma del 25-09-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 settembre 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione pocosul Grande Raccordo Anulare maggiormente concentrato lungo l’esterna tra la Pontina è la diramazioneSud ancora sull’altra turbano della A24 dove per la presenza di un veicolo in avaria non si escludono rallentamenti tra via di Tor Cervara e Viale Palmiro Togliatti per chi è diretto alla tangenziale est è chiusa Piazza di Porta San Giovanni dove ancora in corso la manifestazione il cui termine era previsto per le 19 la protesta sta provocando il divieto di transito tra piazza di San Giovanni in Laterano via Emanuele Filiberto verso Piazzale Appio ilche arriva da via dell’Amba Aradam viene deviato su via Merulana e a causa di un incidente non si escludono ulteriori rallentamenti su via Giovanni kobler altezza via della Cecchignola ...