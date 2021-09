Pasquale Tridico | Salario minimo determinante per giovani e donne

(Di sabato 25 settembre 2021) “Ilper i, così come anche per le”. Lo ha detto il presidente dell’Inpsintervenendo all’evento della Cgil ‘Futura’. “Durante la pandemia - ha spiegato - le categorie maggiormente vittime sono state. Nella carriera lavorativa della donna, la donna con figlio rinuncia a 5 mila euro in media di stipendio rispetto a una donna che non ha avuto figli. Il gapnei confronti del lavoratore maschio è crescente e durante la pandemia i primi a perdere lavoro sono stati. Le vittime di salari bassi sono principalmente”. “In 24 paesi europei esiste ...

E' la proposta che formula il presidente dell'Inps,, in un intervento a Futura 2021, evidenziando anche 'la necessità di una 'pensione di garanzia' ' che fissi una soglia 'al di ...Lo sottolinea il presidente dell'Inps,, in un intervento a Futura 2021, ricordando l'effetto di 10 anni di blocco del turn over nel pubblico impiego.“Il salario minimo per i giovani è determinante, così come anche per le donne”. Lo ha detto il presidente dell’Inps Pasquale Tridico intervenendo all’evento della Cgil F ...Per il presidente dell'Inps è indispensabile per tutelare giovani e donne. "Inaccettabile che si lavori a pochi euro l'ora rischiando la vita come fanno i rider" ...