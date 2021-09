Pagelle Genoa-Verona 3-3 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di sabato 25 settembre 2021) Ledi3-3 con iai protagonisti e ildel match della sesta giornata di. Al Ferraris la nuova proprietà americana del Grifone si gode una serata da antologia: disastro per mezzora e Simeone e Barak che portano sul doppio vantaggio l’Hellas, poi però rimonta incredibile con il rigore di Criscito e la doppietta di Destro nel finale, poi però Kalinic gela lo stadio. Di seguito iai protagonisti.(4-2-3-1): Sirigu 7; Cambiaso 5 (1’ st Pandev 6.5), Maksimovic 5 (9’ st Bani 6), Biraschi 6 (19’ st Ghiglione 6), Criscito 6.5; Badelj 5, Rovella 6.5; Kallon 5.5 (13’ st Ekuban 6), Melegoni 6 (1’ st Behrami 6), Fares 5; Destro 8. In panchina: Semper, Vanheusden, ...

Advertising

sportface2016 : #GenoaVerona 3-3, le pagelle e il tabellino - CalcioWeb : #GenoaVerona, le pagelle: lo scontro salvezza è bellissimo [FOTO] - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Hellas Verona, il secondo tempo della sfida (live) - charliemchouse : Genoa-Hellas Verona, il secondo tempo della sfida (live) - infoitsport : Bologna-Genoa, le pagelle: Criscito e Sirigu salvano il Grifone -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Genoa

Calcio News 24

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22:Verona Ledei protagonisti del match trae Hellas Verona, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Simeone e Rovella FLOP: Badelj e Destro VOTI ...... mentre chiude la giornata di sabato lo scontro trae Verona. La giornata di domenica, invece,... CanaleSassuolo.it, insieme all'ampio post - partita con tabellino,, dichiarazioni e ...Le pagelle di Genoa-Verona 3-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della sesta giornata di Serie A 2021/2022. Al Ferraris la nuova proprietà americana del Grifone si gode una serata da ...Si è concluso lo scontro salvezza tra Genoa e Verona, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A e che ha regalato tantissime emozioni. L’arrivo di Tudor ha cambiato l’atteggiamento ...