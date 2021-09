Morto il cugino di Vinales per un grave incidente in pista. Aveva 15 anni (Di sabato 25 settembre 2021) È Morto Dean Berta Vinales, pilota spagnolo di 15 anni e cugino del più famoso Maverick, deceduto in un drammatico incidente a Jerez nella gara della Supersport 300. Il giovane è stato colpito da altri concorrenti ed ha riportato severe lesioni a testa e torace ed è apparso subito in condizioni disperate. Dopo essere stato soccorso in pista, in ambulanza e presso il centro medico, è stato dichiarato Morto. Originario di Palau Saverdera, piccolo comune di 900 abitanti della Catalogna, Dean Berta Vinales correva da questa stagione in Supersport 300 con il team Vinales, nato quest’anno come un progetto fortemente voluto dal padre di Maverick, Angel, e Aveva come compagno l’italiano Kevin Sabatucci. Dean Berta prima di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 settembre 2021) ÈDean Berta, pilota spagnolo di 15del più famoso Maverick, deceduto in un drammaticoa Jerez nella gara della Supersport 300. Il giovane è stato colpito da altri concorrenti ed ha riportato severe lesioni a testa e torace ed è apparso subito in condizioni disperate. Dopo essere stato soccorso in, in ambulanza e presso il centro medico, è stato dichiarato. Originario di Palau Saverdera, piccolo comune di 900 abitanti della Catalogna, Dean Bertacorreva da questa stagione in Supersport 300 con il team, nato quest’anno come un progetto fortemente voluto dal padre di Maverick, Angel, ecome compagno l’italiano Kevin Sabatucci. Dean Berta prima di ...

