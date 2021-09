LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: superpole in tempo reale (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:10 SEMAFORO VERDE, 15 minuti per trovare il tempo e cercare di conquistare la pole position 11:03 Sole nel cielo di Jerez de la Frontera. Il circuito è lungo 4423 metri e conta ben 13 curve, di cui 5 a destra e 8 a sinistra. Il tempo più basso in superpole è di 1:38.247 fatto segnare da Rea nel 2019 11:00 Finalmente ci siamo: tra pochissimo sarà la volta della superpole per i centauri della Superbike. 15 minuti a disposizione per cercare il tempo, al termine dei quali non si potrà più tornare indietro 10:58 Sarà il rientrante Eugene Laverty a sostituire il britannico in sella alla BMW. Il centauro irlandese fa dunque il suo ritorno nella categoria per sostituire l’infortunato collega 10:55 Tra gli assenti ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:10 SEMAFORO VERDE, 15 minuti per trovare ile cercare di conquistare la pole position 11:03 Sole nel cielo di Jerez de la Frontera. Il circuito è lungo 4423 metri e conta ben 13 curve, di cui 5 a destra e 8 a sinistra. Ilpiù basso inè di 1:38.247 fatto segnare da Rea nel 2019 11:00 Finalmente ci siamo: tra pochissimo sarà la volta dellaper i centauri della. 15 minuti a disposizione per cercare il, al termine dei quali non si potrà più tornare indietro 10:58 Sarà il rientrante Eugene Laverty a sostituire il britannico in sella alla BMW. Il centauro irlandese fa dunque il suo ritorno nella categoria per sostituire l’infortunato collega 10:55 Tra gli assenti ...

Advertising

sportli26181512 : Superbike, Jerez: prove libere a Rea, gran passo di Rinaldi. Tutti i tempi: Il campione del mondo in carica dà quat… - Lvr_Solitaria : RT @gponedotcom: Davies: 'Questa sarà l'ultima stagione in Superbike, a fine anno mi ritiro': LIVE DA JEREZ - 'Per me è stata una scelta so… - infoitsport : SBK, LIVE FP1 Superbike Jerez: la diretta minuto per minuto - infoitsport : SBK, LIVE FP2 Superbike Jerez: la diretta minuto per minuto - gponedotcom : LIVE FP2 Superbike Jerez: la diretta minuto per minuto: Si torna in pista per la seconda e ultima sessione della gi… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Superbike LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: superpole e gara - 1 in tempo reale ...per le emozioni della Superpole Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della Superpole e di Gara 1 del Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale Superbike . ...

Programmi Tv stasera sabato 25 Settembre 2021: Film in Tv programmazione palinsesto ...FI LM - PROPRIO DI FRONTE A ME 12.30 ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI Reality 13.45 SUPERBIKE PRE ... DI RUSSIA DI FI 19.45 PADDOCK POST QUALIFICHE 20.15 GLOBAL CITIZEN LIVE - MUSICA PER IL PIANETA Mus.

LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: superpole e gara-1 in tempo reale OA Sport LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: superpole in tempo reale CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:05 11:03 Sole nel cielo di Jerez de la Frontera. Il circuito è lungo 4423 metri e conta ben 13 curve, di cui 5 a destra e 8 a sinistra. Il tempo più basso ...

Superbike a Jerez: Rinaldi cerca il bis in vetta è duello Fin dalle prime libere di ieri si rinnova il duello iridato in vetta tra Razgatlioglu e Rea. Il turco della Yamaha infatti guida le FP1 davanti all’azzurro della Ducati Michael Ruben Rinaldi, mentre c ...

...per le emozioni della Superpole Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Direttadella Superpole e di Gara 1 del Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale. ......FI LM - PROPRIO DI FRONTE A ME 12.30 ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI Reality 13.45PRE ... DI RUSSIA DI FI 19.45 PADDOCK POST QUALIFICHE 20.15 GLOBAL CITIZEN- MUSICA PER IL PIANETA Mus.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:05 11:03 Sole nel cielo di Jerez de la Frontera. Il circuito è lungo 4423 metri e conta ben 13 curve, di cui 5 a destra e 8 a sinistra. Il tempo più basso ...Fin dalle prime libere di ieri si rinnova il duello iridato in vetta tra Razgatlioglu e Rea. Il turco della Yamaha infatti guida le FP1 davanti all’azzurro della Ducati Michael Ruben Rinaldi, mentre c ...