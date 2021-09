Le code nel Regno Unito per fare benzina (Di sabato 25 settembre 2021) Mancano gli autotrasportatori che portino il carburante ai distributori, ma il grosso problema è stato il panico degli automobilisti Leggi su ilpost (Di sabato 25 settembre 2021) Mancano gli autotrasportatori che portino il carburante ai distributori, ma il grosso problema è stato il panico degli automobilisti

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Le code nel Regno Unito per fare benzina - MarcoRandellini : RT @ilpost: Le code nel Regno Unito per fare benzina - giulio_galli : RT @ilpost: Le code nel Regno Unito per fare benzina - ilpost : Le code nel Regno Unito per fare benzina - soulista : Nel gruppo whatsapp creato allo scopo hanno proposto che ognuno compri un libro, lo impacchetti in forma anonima, l… -