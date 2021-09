Il Milan batte lo Spezia e torna in testa alla classifica (Di sabato 25 settembre 2021) Vince il Milan che nel primo anticipo della sesta giornata di Serie A si è imposto 2-1 sul campo dello Spezia. Al Picco è stata la giornata di Daniel Maldini che ha bagnato l'esordio da titolare in maglia rossonera anche con il suo primo gol, di testa a inizio ripresa. Nel finale una conclusione deviata di Verde riequilibra il match all'80', ma l'ingresso di Diaz segna la svolta decisiva: all'86' la rete del raddoppio.Risultati (sesta giornata): Spezia-Milan 1-2, ore 18 Inter-Atalanta, ore 20.45 Genoa-Hellas Verona, domenica 26 ore 12.30 Juventus-Sampdoria, ore 15 Empoli-Bologna, Sassuolo-Salernitana, Udinese-Fiorentina, ore 18, Lazio-Roma, domenica 26 ore 20.45, Napoli-Cagliari, lunedì 27 ore 20.45 Venezia-Torinoclassifica: Milan 16, Napoli 15, Inter 13, Roma 12, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 25 settembre 2021) Vince ilche nel primo anticipo della sesta giornata di Serie A si è imposto 2-1 sul campo dello. Al Picco è stata la giornata di Daniel Maldini che ha bagnato l'esordio da titolare in maglia rossonera anche con il suo primo gol, dia inizio ripresa. Nel finale una conclusione deviata di Verde riequilibra il match all'80', ma l'ingresso di Diaz segna la svolta decisiva: all'86' la rete del raddoppio.Risultati (sesta giornata):1-2, ore 18 Inter-Atalanta, ore 20.45 Genoa-Hellas Verona, domenica 26 ore 12.30 Juventus-Sampdoria, ore 15 Empoli-Bologna, Sassuolo-Salernitana, Udinese-Fiorentina, ore 18, Lazio-Roma, domenica 26 ore 20.45, Napoli-Cagliari, lunedì 27 ore 20.45 Venezia-Torino16, Napoli 15, Inter 13, Roma 12, ...

Advertising

gilnar76 : Ultimissime #Milan 25 settembre: il #Milan batte lo Spezia, prima rete per Daniel Maldini #Acmilan #Seriea… - infoitsport : Il Milan batte nel finale lo Spezia e torna momentaneamente in vetta: finisce 1-2 - sscalcionapoli1 : Il Milan batte nel finale lo Spezia e torna momentaneamente in vetta: finisce 1-2 - giusy_cantone : #Maldini family un cuore che batte ??? da Cesare a Paolo e da Paolo a Daniel nella storia del #Milan. Un caso unico… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Serie A: Spezia-Milan 1-2: (ANSA) - ROMA, 25 SET - Milan batte Spezia 2-1 (0-0) in uno degli antic… -