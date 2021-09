Highlights Zverev-Isner 7-6 6-7 10-5 | Laver Cup 2021 VIDEO

(Di domenica 26 settembre 2021) Idella sfida Alexander-John, valevole per laCupdi tennis e vinta dal tedesco 7-6 6-7 10-5. Partita molto combattuta, in cui peròha mostrato una leggera superiorità, soprattutto nei momenti caldi. Un servizio velenosissimo non è bastato allo statunitense, che dopo aver strappato la vittoria del secondo set al tie-break, si è arreso ai colpi del tedesco nel match tie-break. Il Team Europa dunque allunga sul Team World, portandosi sul punteggio complessivo di 7-1. In alto le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH LA COPERTURA TV IL MONTEPREMI IL REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI SportFace.

