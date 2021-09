GF Vip 6. La bomba di Sophie Codegoni su Valentina, l’ex di Tommaso Eletti (Di sabato 25 settembre 2021) Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti si sono fatti conoscere per la partecipazione a Temptation Island. Ora lui è entrato nella Casa del GF Vip e durante la puntata di venerdì 24 settembre ha avuto un confronto con la ex ragazza. Dopo la clip che ha riassunto quanto accaduto da Temptation Island a oggi, il gieffino è stato invitato a raggiungere il giardino e ritrovarsi davanti a Valentina. Lei era molto arrabbiata e ha fatto un lunghissimo discorso in cui ha sollevato importanti accuse contro Tommaso. “Ho sentito il tuo discorso. Però tu ti devi vergognare per come ti sei comportato fino adesso. Abbiamo già sviscerato tutto. Ti ho portato là per dimostrarti quanto sono stata rispettosa con te e te, per nulla che hai visto, ti hanno ferito quelle immagini, per la tua capacità di problem solving, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 settembre 2021)Nulli Augusti si sono fatti conoscere per la partecipazione a Temptation Island. Ora lui è entrato nella Casa del GF Vip e durante la puntata di venerdì 24 settembre ha avuto un confronto con la ex ragazza. Dopo la clip che ha riassunto quanto accaduto da Temptation Island a oggi, il gieffino è stato invitato a raggiungere il giardino e ritrovarsi davanti a. Lei era molto arrabbiata e ha fatto un lunghissimo discorso in cui ha sollevato importanti accuse contro. “Ho sentito il tuo discorso. Però tu ti devi vergognare per come ti sei comportato fino adesso. Abbiamo già sviscerato tutto. Ti ho portato là per dimostrarti quanto sono stata rispettosa con te e te, per nulla che hai visto, ti hanno ferito quelle immagini, per la tua capacità di problem solving, ...

