Federica Pellegrini ha una paura assurda | per alcuni non è ‘degna’ di una campionessa

(Di sabato 25 settembre 2021), semplicemente “La Divina”. E’ stata la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi ed una delle più grandi in assoluto nell’intera storia del nuoto femminile. Dopo le Olimpiadi di Tokio è calato il sipario sulla sua meravigliosa carriera. Anche unacome La Divina ha una fobia, non indovinereste mai qual è.fonte GettyImagesha da poco detto addio all’attività agonistica. A Tokio 2020 è calato il sipario sulla più grande duecentista della storia del nuoto, sulla più grande nuotatrice italiana della storia e, più in generale, su una delle più figure più imponenti dello sport mondiale degli ultimi decenni. Per lei, ora, si apriranno infinite porte, tante opportunità dove la sua ...

ha condiviso queste immagini sui socialProsegue l'attività sociale degli atleti dell'International Swimming League in corso alla piscina Scandone di Fuorigrotta. A sorpresasi è recata in visita a Casa Fiorinda a Napoli, trascorrendo una serata in compagnia con le ospiti della casa per donne maltrattate. Fiorinda è un luogo fisico di accoglienza e ...Federica Pellegrini, a Napoli per ISL (i suoi Aqua Centurions scenderanno in vasca stasera) ha voluto far visita a Casa Fiorinda, la casa protetta di Napoli che ospita donne maltrattate: “Grazie alle ...NAPOLI – Prosegue l’attività sociale degli atleti dell’International Swimming League in corso alla piscina Scandone di Fuorigrotta. A sorpresa Federica Pellegrini si è recata in visita a Casa Fiorinda ...