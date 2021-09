Dinastia Maldini: Daniel segna il primo, ma ecco tutti i gol di Paolo (Di sabato 25 settembre 2021) Dal gol nel derby del 1995 alla rete nella finale di Champions contro il Liverpool del 2005. Alcune delle perle del numero 3 rossonero nel corso della sua lunga carriera Leggi su video.gazzetta (Di sabato 25 settembre 2021) Dal gol nel derby del 1995 alla rete nella finale di Champions contro il Liverpool del 2005. Alcune delle perle del numero 3 rossonero nel corso della sua lunga carriera

CB_Ignoranza : Prima da titolare, primo gol. Daniel, figlio di Paolo e nipote di Cesare. La dinastia Maldini continua ???? #Milan… - chetempochefa : A 12 anni dall’ultima partita di Paolo Maldini, il figlio Daniel #Maldini gioca per la prima volta come titolare ne… - UEFAcom_it : ??? La dinastia Maldini ??? Primo gol in Serie A per Daniel con il Milan! - GraziaMarocco : RT @DolceStilMilan: Potrei narrar de l’ennesima vittoria, d’una vendetta, ma sarebbe un’eresia, per chi vide avante transitar la storia. Ch… - lifeismagichp : RT @chetempochefa: A 12 anni dall’ultima partita di Paolo Maldini, il figlio Daniel #Maldini gioca per la prima volta come titolare nel Mil… -