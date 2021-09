Cagliari, Mazzarri: ”Il Napoli è una macchina da guerra!” (Di sabato 25 settembre 2021) Mazzarri: “A Napoli quattro anni memorabili, il Napoli una macchina da guerra, proveremo a mettergli i bastoni tra le ruote” Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Queste le sue parole: A Napoli BISOGNA CHE SIA UN Cagliari LUCIDO “Guardo la mia squadra, per vedere il Cagliari così ordinato, compatto, un calcio propositivo, bisogna che sia un Cagliari lucido, che stia bene nelle gambe, che sia carico. La vera mia curiosità è che è la terza partita in una settimana. Vorrei vedere come chi manderò in campo avrà la brillantezza vista contro la Lazio, che era la prima della settimana. I ragazzi avevano ... Leggi su retecalcio (Di sabato 25 settembre 2021): “Aquattro anni memorabili, ilunada guerra, proveremo a mettergli i bastoni tra le ruote” Walter, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. Queste le sue parole: ABISOGNA CHE SIA UNLUCIDO “Guardo la mia squadra, per vedere ilcosì ordinato, compatto, un calcio propositivo, bisogna che sia unlucido, che stia bene nelle gambe, che sia carico. La vera mia curiosità è che è la terza partita in una settimana. Vorrei vedere come chi manderò in campo avrà la brillantezza vista contro la Lazio, che era la prima della settimana. I ragazzi avevano ...

