Baciati dalla storia

(Di sabato 25 settembre 2021) Non fidarti mai di chi ha più di trent’anni’. Questo sentimento è nato con una frase di un attivista di Berkley nel 1964, e si è consolidato l’anno successivo con il successo dei Who ‘My Generation’, contenente un aforisma che sarebbe diventato famoso: ‘Spero di morire prima di invecchiare’. La divisione culturale del mondo moderno risale agli anni Sessanta, una sorta di seconda riforma protestante che sarebbe iniziata con un conflitto generazionale tra una categoria anagrafica cresciuta con il sacrificio e il patriottismo, e un’altra che voleva cambiare il mondo con la pace e l’amore. E con il sesso, ovviamente”. Così inizia l’articolo di Ed West sul sito UnHerd. “Solamente il batterista dei Who Keith Moon è morto prima di diventare un signore di mezz’età, mentre il cantante principale Roger Daltrey sarebbe diventato un sostenitore della Brexit, la più grande divisione generazionale ...