ATP San Diego: Caruso e Gaio in missione main draw (Di sabato 25 settembre 2021) Sono due gli azzurri in gara nelle qualificazioni del "San Diego Open", nuovo torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 600mila dollari che si disputa sui campi in cemento della città californiana. ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) Sono due gli azzurri in gara nelle qualificazioni del "SanOpen", nuovo torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 600mila dollari che si disputa sui campi in cemento della città californiana. ...

Advertising

sportface2016 : Tabellone #AtpSanDiego 2021: presenti #Fognini e #Sonego, Rublev prima testa di serie - livetennisit : ATP 250 San Diego: Il Tabellone di Quali. Presenza di due azzurri - OA_Sport : ATP San Diego 2021: Fognini e Sonego in tabellone, ma per nessuno dei due c'è stata grande fortuna - livetennisit : ATP 250 San Diego: Il Tabellone Principale. Lorenzo Sonego e Fabio Fognini ai nastri di partenza - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: ATP San Diego e Sofia: Le teste di serie con le wild card. Sinner guida il seeding in Bulgaria -