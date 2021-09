World Air Transport Summit torna in presenza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – torna in presenza il World Air Transport Summit (Wats), che si terrà a Boston, dal 3 al 5 ottobre. Lo ha annunciato Willie Walsh, direttore generale Iata, sottolineando come i forum virtuali non sostituiscono l’importanza dell’incontro personale. Tra i temi in discussione la sfida del cambiamento climatico, la sicurezza in tempo di Covid-19, la collaborazione tra i partner dell’aviazione. Ad aprire i lavori Rachel Kyte, preside della Fletcher School, della Tufts University, già rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e amministratore delegato di Sustainable Energy for All, il quale introdurrà il panel sui cambiamenti climatici e la sostenibilità, a cui parteciperanno Guillaume Faury, amministratore delegato Airbus, Stanley Deal, amministratore delegato Boeing ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) –inilAir(Wats), che si terrà a Boston, dal 3 al 5 ottobre. Lo ha annunciato Willie Walsh, direttore generale Iata, sottolineando come i forum virtuali non sostituiscono l’importanza dell’incontro personale. Tra i temi in discussione la sfida del cambiamento climatico, la sicurezza in tempo di Covid-19, la collaborazione tra i partner dell’aviazione. Ad aprire i lavori Rachel Kyte, preside della Fletcher School, della Tufts University, già rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e amministratore delegato di Sustainable Energy for All, il quale introdurrà il panel sui cambiamenti climatici e la sostenibilità, a cui parteciperanno Guillaume Faury, amministratore delegato Airbus, Stanley Deal, amministratore delegato Boeing ...

World Air Transport Summit torna in presenza Torna in presenza il World Air Transport Summit (Wats), che si terrà a Boston, dal 3 al 5 ottobre. Lo ha annunciato Willie Walsh, direttore generale Iata, sottolineando come i forum virtuali non sostituiscono l'importanza ...

