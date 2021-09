Ultime Notizie Roma del 24-09-2021 ore 17:10 (Di venerdì 24 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno primo piano per il ministro della Salute Roberto Speranza i dati che raccogliamo dicono che i vaccini sono efficaci e sicuri sono la chiave per aprire una diversa il simbolo di libertà con gli indecisi aggiunge il dialogo va tenuto aperto mai essere aggressivi intanto la nuova circolare del Ministero della Salute Aggiorna le indicazioni sull’impiego dei test salivari per il rilevamento dell’infezione indica che i test molecolari su campione salivare almeno in una prima fase di avviamento potremmo essere considerati un’opzione alternativa e tamponi esclusivamente in alcuni contesti come nell’ambito di attività di screening in bambini.it antigenici rapidi su saliva non sono invece il momento raccomandati e continuano accendere l’incidenza dei casi di coronavirus in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno primo piano per il ministro della Salute Roberto Speranza i dati che raccogliamo dicono che i vaccini sono efficaci e sicuri sono la chiave per aprire una diversa il simbolo di libertà con gli indecisi aggiunge il dialogo va tenuto aperto mai essere aggressivi intanto la nuova circolare del Ministero della Salute Aggiorna le indicazioni sull’impiego dei test salivari per il rilevamento dell’infezione indica che i test molecolari su campione salivare almeno in una prima fase di avviamento potremmo essere considerati un’opzione alternativa e tamponi esclusivamente in alcuni contesti come nell’ambito di attività di screening in bambini.it antigenici rapidi su saliva non sono invece il momento raccomandati e continuano accendere l’incidenza dei casi di coronavirus in ...

