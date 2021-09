Ue: Mattarella, unità per riconciliare uomo con se stesso e con natura' (2) (Di venerdì 24 settembre 2021) (Adnkronos) - "Il tema scelto per il vostro incontro '50 anni a servizio dell'Europa, memoria e prospettive nell'orizzonte di Fratelli tutti' -ha sottolineato Mattarella- costituisce un'occasione molto utile per riflettere anche intorno all'attuale condizione dell'intera Europa e del progetto di integrazione continentale; e sulle sue ragioni". "Ricorre spesso la tentazione di considerare la conquista della pace, l'affermazione dei diritti di libertà -inclusa quella religiosa- il vivere in società aperte e tolleranti come acquisizioni scontate e irreversibili. Sappiamo, in realtà, che, ancor oggi, molti Paesi sono percorsi da pulsioni particolarmente insidiose, soprattutto in un'epoca in cui, nel mondo, riaffiora la tentazione di asservire le espressioni religiose a motivo di scontro, a pretesto per giustificare discriminazioni di vario segno". "L'esortazione che Papa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) (Adnkronos) - "Il tema scelto per il vostro incontro '50 anni a servizio dell'Europa, memoria e prospettive nell'orizzonte di Fratelli tutti' -ha sottolineato- costituisce un'occasione molto utile per riflettere anche intorno all'attuale condizione dell'intera Europa e del progetto di integrazione continentale; e sulle sue ragioni". "Ricorre spesso la tentazione di considerare la conquista della pace, l'affermazione dei diritti di libertà -inclusa quella religiosa- il vivere in società aperte e tolleranti come acquisizioni scontate e irreversibili. Sappiamo, in realtà, che, ancor oggi, molti Paesi sono percorsi da pulsioni particolarmente insidiose, soprattutto in un'epoca in cui, nel mondo, riaffiora la tentazione di asservire le espressioni religiose a motivo di scontro, a pretesto per giustificare discriminazioni di vario segno". "L'esortazione che Papa ...

