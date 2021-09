(Di venerdì 24 settembre 2021) di Marcello Veneziani. È la prima volta che una donna diventi leader politica di primo piano in Italia. È la prima volta che la destra venuta dal Msi e da An sfiori il venti per cento dei consensi virtuali e scavalchi nei sondaggi la sinistra venuta dal Pci e dall’Ulivo. È la prima volta che

Advertising

Carla63888455 : @bbccddu @pierpaolopretel Te sei quella Giorgia di giorni fa mi ricordo hai cambiato nome siete sempre gli stessi c… - freeskipperIT : Tu sei Giorgia, e gli altri? - f00lsxxgold : @giorgia_notari sei bellissima - Annaxjj_ : @giorgia_notari Sono una fontana, sei stupenda <33 ?? - lousvangel : TANTI AUGURI GIORGIA amore mio tanti auguri di buon compleanno, ti amo tanto così e giuro un giorno vengo lí ad ab… -

Ultime Notizie dalla rete : sei Giorgia

... 1 scarto Doppietta di surfiste azzurre in testa nella prima classifica:Speciale (Fiamme ... al 9° posto (6 - 7 - 8) preceduta dastraniere, con la tedesca Theresa Steinlein terza overall (...Il commento diSoleri fa impazzire i fan Per la bambina sulla copertina, cresciuta nella ... Gli chiese: Franco,pronto?. E lui: Muoio da vivo, c'è chi muore già da morto'.Enrico Letta "sosterrebbe chiunque, pur di arrivare a fine legislatura. E ci si arriverà, purtroppo. Per me prima la democrazia torna e ...Polemica di Bignami e Lisei (FdI) in vista del comizio di domenica mattina alle 11: "Se ci sarà ressa non sarà colpa nostra" ...