Traffico Roma del 24-09-2021 ore 17 | 30

(Di venerdì 24 settembre 2021) LuceverdeBuonasera Bentrovati redazione Sonia cerquetani sulla via Salaria per incidente e code in uscita datra la tangenziale est e l’aeroporto dell’Urbe ti rallenta per incidere anche su via Trionfale altezza via Antoniano e poi su via Appia Nuova nei pressi di Quarto Miglio lunghe code per incidente sulla via del mare altezza Piazza del Villaggio San Francesco code sulla Cassia soprattutto in direzione del raccordo anulare per lavori di pavimentazione nei pressi di Tomba di Nerone ritardi anche per le linee buste di zona sulla Flaminia si sta in coda da di Francia a raccordo anulare incidente sul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra la via del mare e l’Aurelia file Poi nei tratti precedenti dalla Cassia Veientana alla pietra Bufalotta la Tiburtina rallentamenti e code a tratti lungo la carreggiata esterna tra la ...