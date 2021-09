Traffico Roma del 24-09-2021 ore 11:30 (Di venerdì 24 settembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto in corso una manifestazione con corteo all’esquilino ora in Piazza di Santa Maria Maggiore per raggiungere poi torno alle 13 Piazza della Repubblica ne risente in particolare il trasporto pubblico forti ritardi e sono segnalati e per le linee bus della zona del centro anche con deviazioni su altri percorsi limitate le linee tram 5:14 a Porta Maggiore ed anche le linee bus delimitano il servizio a Piazza Vittorio chiusa Piazza Bologna per lavori di ripavimentazione tra viale delle Province viale xx1 Aprile il Traffico è deviato su via Stamira Traffico congestionato sulle strade della zona in particolare su via Bari e via Catania ed anche sul Piazzale delle Province code sulla Cassia nelle due direzioni anche qui per lavori di ripavimentazione nei pressi di Tomba di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto in corso una manifestazione con corteo all’esquilino ora in Piazza di Santa Maria Maggiore per raggiungere poi torno alle 13 Piazza della Repubblica ne risente in particolare il trasporto pubblico forti ritardi e sono segnalati e per le linee bus della zona del centro anche con deviazioni su altri percorsi limitate le linee tram 5:14 a Porta Maggiore ed anche le linee bus delimitano il servizio a Piazza Vittorio chiusa Piazza Bologna per lavori di ripavimentazione tra viale delle Province viale xx1 Aprile ilè deviato su via Stamiracongestionato sulle strade della zona in particolare su via Bari e via Catania ed anche sul Piazzale delle Province code sulla Cassia nelle due direzioni anche qui per lavori di ripavimentazione nei pressi di Tomba di ...

