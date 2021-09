Tina Cipollari gela Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Ma riesci a parlare ancora?”. Commento puntata 24 settembre (Di venerdì 24 settembre 2021) Tina Cipollari punzecchia Gemma Galgani in ogni puntata di Uomini e Donne. Ma, in quella del 24 settembre, l’opinionista ha lanciato una vera e propria frecciata alla Dama torinese. Anche Biagio Di Maro si è reso protagonista della puntata in modo inaspettato. Tina Cipollari lancia una stoccata a Gemma Galgani a Uomini e Donne Gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani solitamente mi annoiano ma oggi l’opinionista è stata davvero divertente. Tina Cipollari ha chiamato in diretta il centralino di Uomini e ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 settembre 2021)punzecchiain ognidi. Ma, in quella del 24, l’opinionista ha lanciato una vera e propria frecciata alla Dama torinese. Anche Biagio Di Maro si è reso protagonista dellain modo inaspettato.lancia una stoccata aGli scontri trasolitamente mi annoiano ma oggi l’opinionista è stata davvero divertente.ha chiamato in diretta il centralino die ...

porcobioo : RT @labbradiveleno: cosa devo fare per avere tina cipollari nella mia vita - Emycaiazzo22 : RT @uominiedonne: 'Buonasera, sono Tina Cipollari' ?? Ora su Canale 5 Tina chiama il centralino di #UominieDonne... - tanyasbrandshow : RT @_lasilviaaa: “Buonasera sono Tina Cipollari.” Lo voglio mettere come mia segreteria telefonica. #uominiedonne - 3ak3aksahbi : RT @labbradiveleno: cosa devo fare per avere tina cipollari nella mia vita - sosemprefede : RT @itsmwengo: “sono Tina Cipollari, non sto scherzando, non riattaccate” sto piangendo, immaginate essere chiamati da Tina #uominiedonne -