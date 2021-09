Roma, fermati piromani: in fiamme auto, moto e cassonetti (Di venerdì 24 settembre 2021) Avevano seminato il panico a Roma, tra le strade di San Giovanni e Garbatella: tre piRomani, nelle scorse notti, avevano dato fuoco a 2 vetture, 15 motorini e almeno 7 contenitori di rifiuti. Solo le indagini della Polizia con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di arrivare al fermo. Il primo episodio era avvenuto nella notte tra il 21 ed il 22 settembre in piazza Giovanni da Lucca e vie limitrofe. Grazie anche all’attività della Polizia Scientifica si é riusciti ad identificare i piRomani: 2 bosniaci di 29 e 33 anni entrambi residenti in uno dei campi nomadi della capitale. I due, già gravati da precedenti di polizia, sono stati fermati e denunciati all’autorità Giudiziaria. Gli investigatori stanno ora vagliando ulteriori immagini di episodi simili. Nel ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) Avevano seminato il panico a, tra le strade di San Giovanni e Garbatella: tre pini, nelle scorse notti, avevano dato fuoco a 2 vetture, 15rini e almeno 7 contenitori di rifiuti. Solo le indagini della Polizia con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di arrivare al fermo. Il primo episodio era avvenuto nella notte tra il 21 ed il 22 settembre in piazza Giovanni da Lucca e vie limitrofe. Grazie anche all’attività della Polizia Scientifica si é riusciti ad identificare i pini: 2 bosniaci di 29 e 33 anni entrambi residenti in uno dei campi nomadi della capitale. I due, già gravati da precedenti di polizia, sono statie denunciati all’rità Giudiziaria. Gli investigatori stanno ora vagliando ulteriori immagini di episodi simili. Nel ...

