Rinnovato SMS Gruppo ISP per conto sospeso | i consigli della banca

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 settembre 2021) Nessuna pausa per l’ormai costante tentativo di truffa con protagonisti gli SMSISP che tirano in ballo laIntesa Sanpaolo a suo discapito naturalmente, senza che l’istituto abbia nulla a che fare proprio con la strategia di raggiro in atto. Durante tutta la prima parte del 2021 messaggi simili a quello che andremo ad esaminare oggi sono giunti sugli smartphone di tanti italiani ma sempre in forme e con contenuti diversi. Anche in quest’ultimissima parte di settembre, si registra un’altra ondata di note ben poco lecite che hanno di certo l’obiettivo di irretire nuove vittime. Il nuovo SMSISP in massima circolazione in questa settimana è quello presente nell’immagine di inizio articolo. La comunicazione fa riferimento ad una presunta sospensione deldell’utente e alla necessità di bloccare ...