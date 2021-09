Perché Donnarumma non gioca? Lo spogliatoio contro di lui. E Messi… (Di venerdì 24 settembre 2021) In molti si chiedono come mai Gigio Donnarumma sia spesso relegato alla panchina: pare che ci sia gran parte dello spogliatoio contro di lui. Il mancato rinnovo di Gigio Donnarumma è stato il caso di calciomercato più discusso durante tutti gli Europei di calcio e la prima parte dell’estate. Il portierone campione d’Europa con l’Italia ha rifiutato le proposte del Milan ed alla fine si è visto scaricato dalla società prima della fine del contratto. I rossoneri hanno deciso di risolvere il braccio di ferro con Mino Raiola acquistando il sostituto – Maignan – e ringraziando Gigio per quanto fatto in questi anni. Donnarumma ha giocato gli europei da “Disoccupato“, ma alla fine di luglio è giunto l’accordo con il Paris Saint Germain. Una scelta legata non solo al possibile ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 settembre 2021) In molti si chiedono come mai Gigiosia spesso relegato alla panchina: pare che ci sia gran parte dellodi lui. Il mancato rinnovo di Gigioè stato il caso di calciomercato più discusso durante tutti gli Europei di calcio e la prima parte dell’estate. Il portierone campione d’Europa con l’Italia ha rifiutato le proposte del Milan ed alla fine si è visto scaricato dalla società prima della fine del contratto. I rossoneri hanno deciso di risolvere il braccio di ferro con Mino Raiola acquistando il sostituto – Maignan – e ringraziando Gigio per quanto fatto in questi anni.hato gli europei da “Disoccupato“, ma alla fine di luglio è giunto l’accordo con il Paris Saint Germain. Una scelta legata non solo al possibile ...

Advertising

giorgiogaias : RT @NatySpritzACM: Spiace tanto per #Donnarumma che è triste al Psg ma infondo aveva obiettivi diversi da quelli del Milan, ora andrà alla… - infoitsport : Scoppia il caso Donnarumma al Psg: ecco perché - Febo25120417 : RT @LelloPinto: Cazzo. #Donnarumma è triste perché fa panchina. Prende 12 mln all'anno ed è triste? Io, come tanti prendiamo 1.300 € al mes… - fraps82 : @_AngeloGaeta_ @JimDebaser @DavideZancky @capuanogio Però vedi Donnarumma baciava la maglia, via a 0 in modo totalm… - MaleficoRojo : #Donnarumma è triste perchè non ha nessuno che l'aiuti a contare tutti i soldi che piglia nel #PSG? -