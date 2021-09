Pd: Bindi, 'non ho tessera ma voterò convintamente Letta a Siena' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Non ho ancora rinnovato la tessera del Pd ma sto dando una mano ad Enrico Letta che è candidato nel mio collegio. Il 4 mattina lo voterò e lo farò con convinzione perchè sarà un ottimo parlamentare e perchè il segretario di un partito deve stare in Parlamento soprattutto in momenti delicati come quelli che stiamo attraversando". Così Rosy Bindi a Tagadà su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Non ho ancora rinnovato ladel Pd ma sto dando una mano ad Enricoche è candidato nel mio collegio. Il 4 mattina loe lo farò con convinzione perchè sarà un ottimo parlamentare e perchè il segretario di un partito deve stare in Parlamento soprattutto in momenti delicati come quelli che stiamo attraversando". Così Rosya Tagadà su La7.

La7tv : #tagada Rosy Bindi sul PD di Enrico #Letta e la coalizione del #centrosinistra #tagadala7 - pixel_di : @LaPrimaManina ?? ???? ..preferisco 1.000 volte la Cartabia ! ~ ???? ..le altre son dà escludere per… - ZeroZanna : RT @La7tv: #tagada Rosy Bindi commenta alcune dichiarazioni di #Morra sulla poca attenzione del governo alle #mafie: 'Vorrei che #Draghi us… - lara93 : @LaPrimaManina Per me lo meriterebbe solo la Bindi, le altre tre, per motivi diversi, non mi piacciono - FDegradi : @La7tv Povera sig.ra Bindi , non riesce ad ingoiare il rospo assoluzione Dellutri. -