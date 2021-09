Paolo Nespoli | «Ho affrontato un tumore | adesso mi sento alla fine di un tunnel»

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il viaggio più duro dell’astronauta, per vincere il linfoma al cervello: «Ho cercato di vivere un giornovolta, come nello Spazio. Forse non tornerò mai come prima, ma ora voglio ricominciare a muovermi e a spronare i ragazzi a fare l’impossibile»

commenta Partita la navetta Soyuz, a bordo litaliano- - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Tutto ha avuto inizio con una grande stanchezza. E' il 28 novembre dell'anno scorso quando l' astronauta italiano, dopo ...In una intervista che esce oggi per il Corriere della Sera ,ha parlato della sua battaglia e del tumore al cervello. Oggi appare in pubblico, per a precisione a Torino, all'Italian ..."Non mi aspetto di ritornare normale, ma con la maggior parte della capacità che avevo prima. Il momento più difficile i 23 giorni di isolamento al San Raffaele dopo l’autotrapianto di cellule stamina ...L'ex astronauta al Corriere dice che andrà avanti come potrà: "Il futuro? Voglio continuare a viaggiare, a fare le conferenze, a parlare con i ragazzi, a spronarli a fare l’impossibile" ...