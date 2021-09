Morte della vigilessa Ziliani: arrestate le due figlie (Di venerdì 24 settembre 2021) I carabinieri di Brescia hanno arrestato le due sorelle Silvia e Paola Zani di 26 e 19 anni, figlie di Laura Ziliani, scomparsa da Temù l’8 maggio 2021, e il fidanzato della sorella maggiore, Mirto Milani. È la svolta nelle indagini sul caso dell’ex vigilessa, il cui cadavere è stato trovato tra la vegetazione in Alta Vallecamonica l’8 agosto. I tre erano indagati con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Le indagini avviate dai militari della Compagnia di Breno parallelamente alle ricerche hanno evidenziato numerose anomalie nel racconto fornito dai tre arrestati, inducendo i carabinieri e la Procura a ritenere poco credibile la versione dell’infortunio o del malore in montagna. Per queste ragioni, a fine giugno, le due figlie e il fidanzato ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 settembre 2021) I carabinieri di Brescia hanno arrestato le due sorelle Silvia e Paola Zani di 26 e 19 anni,di Laura, scomparsa da Temù l’8 maggio 2021, e il fidanzatosorella maggiore, Mirto Milani. È la svolta nelle indagini sul caso dell’ex, il cui cadavere è stato trovato tra la vegetazione in Alta Vallecamonica l’8 agosto. I tre erano indagati con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Le indagini avviate dai militariCompagnia di Breno parallelamente alle ricerche hanno evidenziato numerose anomalie nel racconto fornito dai tre arrestati, inducendo i carabinieri e la Procura a ritenere poco credibile la versione dell’infortunio o del malore in montagna. Per queste ragioni, a fine giugno, le duee il fidanzato ...

Advertising

RobertoBurioni : Buone notizie da UK. A 5 mesi dalla vaccinazione e in presenza della variante Delta la protezione dalla malattia si… - matteosalvinimi : 'Vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una s… - MonicaCirinna : La cultura patriarcale prevede il possesso dell’uomo sulla donna: se ti ribelli ti uccido. #Palombelli parla di com… - guastellae : RT @strabichina: #SalaLettura #CulturaSpagnola Due amanti felici non han fine ne' morte Nascono e muoiono piu' volte vivendo, hanno l'… - SalaLettura : RT @strabichina: #SalaLettura #CulturaSpagnola Due amanti felici non han fine ne' morte Nascono e muoiono piu' volte vivendo, hanno l'… -