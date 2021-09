Mondragone Bene Comune | “Ora che a dirlo è De Luca i monopattini saranno regolamentati”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato Stampa dell’Associazione: “Ora che aè De(e non l’AMBC) i”. “Sono decine ormai i nostri interventi per cercare di far passare l’esigenza impellente di far scendere le persone dalle auto e dai motorini e di pedonalizzare e rendere ciclabile gran parte delle arterie urbane. E in uno dei tanti comunicati/appelli abbiamo anche richiamato l’attenzione dell’Amministrazione comunale sull’urgenza di regolamentare l’uso dei: http://www.contrastotv.it/-ambc-primache-sia-troppo-tardi/. Anche questa sollecitazione ha subito però l’identico destino di tutte le altre nostre ...