Made in Italy | Comitato Leonardo torna a premiare eccellenza imprese

Dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid -19, torna la Giornata Qualità Italia del Comitato Leonardo, con la consegna, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei Premi Leonardo 2019, riconoscimenti alla qualità e al valore delle aziende italiane. Il Premio Leonardo 2019, riservato ad un personaggio che si sia particolarmente distinto nel promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo, è stato conferito quest'anno ad Andrea Illy, presidente illycaffè. Alla cerimonia presso Palazzo Barberini haanno preso parte la presidente del Comitato Leonardo Luisa Todini, il presidente di Ice Agenzia Carlo Ferro, il presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria Riccardo Di Stefano e il sottosegretario agli Affari Esteri

