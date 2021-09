L’esperta inglese: “Il Covid diventerà un raffreddore. Ecco quando” (Di venerdì 24 settembre 2021) Nel Regno Unito se ne discute, qui da noi molto meno. Eppure gli esperti (quelli veri) cominciano ad essere abbastanza positivi osservando l’orizzonte coronavirus. In sintesi: è difficile che emerga una variante più letale del virus, i bambini si infetteranno senza ammalarsi e soprattutto Sars-CoV finirà col diventare niente più di un normale raffreddore. Un normale raffreddore A scatenare il dibattito britannico sono state le dichiarazioni di Sarah Gilbert, la scienziata il cui lavoro ha contribuito alla realizzazione del vaccino AstraZeneca. Non parliamo insomma di un televirologo qualunque, ma di un’eminenza grigia nel settore. Durante un conferenza alla Royal Society of Medicine, la Gilbert ha spiegato che “non c’è motivo di pensare che nascerà un versione più virulenta” rispetto alla variante Delta: il virus deve comunque interagire con il ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 24 settembre 2021) Nel Regno Unito se ne discute, qui da noi molto meno. Eppure gli esperti (quelli veri) cominciano ad essere abbastanza positivi osservando l’orizzonte coronavirus. In sintesi: è difficile che emerga una variante più letale del virus, i bambini si infetteranno senza ammalarsi e soprattutto Sars-CoV finirà col diventare niente più di un normale. Un normaleA scatenare il dibattito britannico sono state le dichiarazioni di Sarah Gilbert, la scienziata il cui lavoro ha contribuito alla realizzazione del vaccino AstraZeneca. Non parliamo insomma di un televirologo qualunque, ma di un’eminenza grigia nel settore. Durante un conferenza alla Royal Society of Medicine, la Gilbert ha spiegato che “non c’è motivo di pensare che nascerà un versione più virulenta” rispetto alla variante Delta: il virus deve comunque interagire con il ...

