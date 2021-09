Klopp | «Bisogna difendere bene | non faremo sempre valanghe di gol» – VIDEO

(Di venerdì 24 settembre 2021) Jurgen, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brentford: le sue dichiarazioni –Jurgen, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brentford. Ecco le dichiarazioni del tedesco. «, nondi gol. Firmino? Si è allenato per due-tre giorni, quindi torna ad essere in lizza, fatemi dire così. In allenamento l’abbiamo usato un po’ come jolly, ma dovremo prendere una decisione. Con il Porto ci sarà al 100 per cento, con il Brentford ancora c’è da vedere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

