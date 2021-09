Jo Squillo criticata per il niqab indossato al GF Vip | il duro attacco alla concorrente e ad Alfonso Signorini

(Di venerdì 24 settembre 2021)e il suo Grande Fratello Vip hanno ricevuto un altro,in questo inizio edizione all’insegna delle polemiche. La critica arriva da Giulio Cavalli, ex di Miriana Trevisan, che biasima in particolare la scelta di Jodi presentarsi con ilnel corso della scorsa diretta. “Uno dei peggiori esempi di banalizzazione“, lo sfogo dell’attore e drammaturgo. Joattaccati da Giulio Cavalli Anche Giulio Cavalli si è unito al coro di voci che, nel corso di questi giorni, stanno sollevando continue polemiche sul Grande Fratello Vip. Per il reality di Canale5 non è stato un semplice inizio edizione e in molti hanno espresso pareri negativi sul cast e sulla conduzione. ...

Ha definito l'intera scena un 'capolavoro dell'indecenza', ricordando quanto detto da Jo... Molti telespettatori, dopo aver assistito alla scena del niqab, l'hannoaspramente, ...Da qui, la conversazione prende una piega strana, moltosu Twitter. "Però adesso, Jo, ... "Non commento Joe non commento nemmeno Signorini con le sue battute fuori luogo e molto ...GF Vip, Giulio Cavalli, ex di Miriana Trevisan, ha attaccato duramente il programma, Alfonso Signorini e Jo Squillo per lo spettacolo sul niqab.La tesi: "Non possiamo dimenticare, la mia solidarietà per le sorelle di Kabul". Il conduttore Signorini approva, sui social è battaglia ...