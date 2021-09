Giudice: Puigdemont libero ma deve rientrare in Sardegna il 4/10 | L'ex leader catalano: la Spagna si rende ridicola (Di venerdì 24 settembre 2021) commenta Per la Corte d'Appello di Sassari, l'arresto di Carles Puigdemont non è illegale. Accogliendo anche la richiesta della procuratrice generale, il Giudice ha stabilito che non c'è motivo di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 settembre 2021) commenta Per la Corte d'Appello di Sassari, l'arresto di Carlesnon è illegale. Accogliendo anche la richiesta della procuratrice generale, ilha stabilito che non c'è motivo di ...

Advertising

Radio1Rai : ??#Puigdemont lascia il carcere. Lo stabilisce la giudice della Corte d'Appello di Sassari, Plinia Azzena secondo cu… - Corriere : Puigdemont torna libero ma il giudice ordina: «Dovrà rimanere in Sardegna» - MediasetTgcom24 : Giudice: libertà per ex presidente della Catalogna Puigdemont ma resti in Sardegna #Puigdemont… - lucabattanta : RT @MamolkcsMamol: Liberato Puigdemont ma deve restare in Sardegna - farfallarrubia : RT @AnsaSardegna: Giudice libera Puigdemont, ma dovrà restare in Sardegna. Resta da stabilire se dovrà essere estradato o meno #ANSA https:… -