Ultime Notizie dalla rete : Fortunato Napoli Fortunato: 'Napoli - Cagliari? Non c'è storia...' NAPOLI - Il prossimo impegno della capolista Napoli sarà contro il Cagliari dell'ex Walter Mazzarri , una squadra che Enzo Fortunato , ex team manager rossoblù, conosce bene: " Ho lavorato nel Cagliari e sono stato molto bene - ha spiegato a ...

Napoli, risposta alle milanesi: pokerissimo di vittorie di fila ... per la precisione dopo il grintoso pareggio in rimonta rimediato in casa del Leicester : da lì in poi nel Napoli , fino a quel momento più fortunato che bravo nei suoi successi, è scattato qualcosa ...

Fortunato: "Napoli-Cagliari? Non c'è storia..." Corriere dello Sport

