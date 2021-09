De Zerbi, il tecnico che si ama o si odia. Ora con un trofeo in più. E non dite che era facile (Di venerdì 24 settembre 2021) Roberto De Zerbi ha trovato il primo successo da allenatore con la Supercoppa ucraina con il suo Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi o si ama o si odia. A giudicare dal comportamento, civile e poco civile con quest’ultimo che ovviamente non merita considerazione alcuna, è così. L’allenatore ex Sassuolo ha sempre fatto discutere e continua a far discutere. Pletore di DeZerbiani o DeZerbisti che dir si voglia difendono a spada tratta grazie al bel gioco mostrato dalle sue squadre. E’ successo a Foggia in Serie C. E’ successo anche a Palermo, anche se il tecnico ha vissuto solo una fugace avventura in rosanero (ma con Zamparini non poteva essere altrimenti). Idem a Benevento nonostante la retrocessione in Serie B. E lo stesso è accaduto a Sassuolo dove per 3 anni i neroverdi hanno praticato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Roberto Deha trovato il primo successo da allenatore con la Supercoppa ucraina con il suo Shakhtar Donetsk Roberto Deo si ama o si. A giudicare dal comportamento, civile e poco civile con quest’ultimo che ovviamente non merita considerazione alcuna, è così. L’allenatore ex Sassuolo ha sempre fatto discutere e continua a far discutere. Pletore di Deani o Desti che dir si voglia difendono a spada tratta grazie al bel gioco mostrato dalle sue squadre. E’ successo a Foggia in Serie C. E’ successo anche a Palermo, anche se ilha vissuto solo una fugace avventura in rosanero (ma con Zamparini non poteva essere altrimenti). Idem a Benevento nonostante la retrocessione in Serie B. E lo stesso è accaduto a Sassuolo dove per 3 anni i neroverdi hanno praticato ...

