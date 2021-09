Concorso Inps 165 informatici: confermato il calendario delle prove (Di venerdì 24 settembre 2021) *aggiornamento del 24/09/2021: pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 24 settembre 2021 l’avviso per la conferma del diario della preselezione e delle prove scritte del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 165 posti di area C, profilo informatico, precedentemente stabilito. L’avviso ricorda ai candidati di presentarsi all’ingresso dell’area concorsuale muniti ci Certificazione verde COVID-19 (Green Pass). Leggi l’avviso *aggiornamento del 3/08/2021: la prova preselettiva del Concorso Inps 165 informatici si svolgerà con supporti informatici l’11 e il 12 ottobre presso la Nuova Fiera di Roma. I candidati devono presentarsi esclusivamente nel proprio turno di convocazione come indicato nel calendario allegato all’avviso. Le ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 settembre 2021) *aggiornamento del 24/09/2021: pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 24 settembre 2021 l’avviso per la conferma del diario della preselezione escritte delpubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 165 posti di area C, profilo informatico, precedentemente stabilito. L’avviso ricorda ai candidati di presentarsi all’ingresso dell’area concorsuale muniti ci Certificazione verde COVID-19 (Green Pass). Leggi l’avviso *aggiornamento del 3/08/2021: la prova preselettiva del165si svolgerà con supportil’11 e il 12 ottobre presso la Nuova Fiera di Roma. I candidati devono presentarsi esclusivamente nel proprio turno di convocazione come indicato nelallegato all’avviso. Le ...

