Comuni inadempienti. Referendum cannabis a rischio (Di venerdì 24 settembre 2021) Di fronte alla richiesta di 590mila cittadini di andare a votare per depenalizzare la cannabis c’è un ostacolo che rischia di far saltare tutto: la burocrazia italiana. Per sottoporre il Referendum a Cassazione e Corte costituzionale, infatti, non basta avere nome e cognome di chi ha sottoscritto il quesito, servono anche i certificati elettorali che i Comuni sono obbligati a rilasciare entro 48 ore dalla richiesta. «DOPO TRE GIORNI ne mancano ancora più del 75%», denuncia il comitato promotore, che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 settembre 2021) Di fronte alla richiesta di 590mila cittadini di andare a votare per depenalizzare lac’è un ostacolo che rischia di far saltare tutto: la burocrazia italiana. Per sottoporre ila Cassazione e Corte costituzionale, infatti, non basta avere nome e cognome di chi ha sottoscritto il quesito, servono anche i certificati elettorali che isono obbligati a rilasciare entro 48 ore dalla richiesta. «DOPO TRE GIORNI ne mancano ancora più del 75%», denuncia il comitato promotore, che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

