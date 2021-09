“Colpa della troppa passione”. Si appartano in auto per un po’ di intimità. Ma finiscono così (Di venerdì 24 settembre 2021) Un impeto di passione che poteva finire in tragedia. Con queste parole potremmo ricostruire la vicenda capitata a due giovani che si sono ribaltati con la propria auto. Protagonista una coppia nel Derbyshire, una contea inglese. I due ragazzi erano a bordo della loro Toyota Yaris quando uno dei due ha commesso l’errore che poteva costargli la vita. Al culmine della passione hanno colpito il freno a mano che si è disinserito. In quel momento la macchina ha cominciato a muoversi mandando entrambi nel panico. Poco dopo, l’auto è finita in un crepaccio ed è caduta giù da una collina cappottandosi e fermandosi su un lato. Immediato l’intervento della polizia che ha soccorso i due ragazzi, I due giovani fortunatamente non sono rimasti seriamente feriti. Per loro solo una ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Un impeto diche poteva finire in tragedia. Con queste parole potremmo ricostruire la vicenda capitata a due giovani che si sono ribaltati con la propria. Protagonista una coppia nel Derbyshire, una contea inglese. I due ragazzi erano a bordoloro Toyota Yaris quando uno dei due ha commesso l’errore che poteva costargli la vita. Al culminehanno colpito il freno a mano che si è disinserito. In quel momento la macchina ha cominciato a muoversi mandando entrambi nel panico. Poco dopo, l’è finita in un crepaccio ed è caduta giù da una collina cappottandosi e fermandosi su un lato. Immediato l’interventopolizia che ha soccorso i due ragazzi, I due giovani fortunatamente non sono rimasti seriamente feriti. Per loro solo una ...

