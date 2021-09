Cimitero di Camogli | l’inchiesta accelera | il sindaco tra i primi indagati per il crollo

Advertising

sulsitodisimone : RT @LiguriaOggi: Crollo del Cimitero di Camogli, indagato il sindaco, tecnici comunali e ditte appaltatrici - StaserasolounTG : RT @LiguriaOggi: Crollo del Cimitero di Camogli, indagato il sindaco, tecnici comunali e ditte appaltatrici - LiguriaOggi : Crollo del Cimitero di Camogli, indagato il sindaco, tecnici comunali e ditte appaltatrici -

Ultime Notizie dalla rete : Cimitero Camogli

Il Secolo XIX

- A sette mesi dal crollo di parte deldi, con la dispersione di mare di centinaia di bare e resti di defunti, la Procura di Genova ha iscritto diverse persone nel resgistro degli indagati con l'accusa di 'crollo colposo'. ...- Era il 22 febbraio quando una parte deldisi sgretolava crollando in mare e portando nelle acque centinaia di bare. 415 in tutto i feretri portati via dalle correnti, molti non ancora ritrovati. E a sette mesi dalla ...E a sette mesi dalla tragedia la Procura di Genova iscrive nell'elenco degli indagati per il crollo le prime persone, dopo aver analizzato attentamente la consulenza tecnica depositata ormai 30 giorni ...Sette mesi fa, il 22 febbraio, il crollo di parte dei loculi del cimitero di Camogli, finiti in mare con 415 defunti; altri loculi vennero in seguito sgombrati e demoliti nel timore potessero crollare ...