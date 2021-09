Chi sono i Gemelli di Guidonia: età e curiosità (Di venerdì 24 settembre 2021) Cenni biografici su I Gemelli di Guidonia, concorrenti a “Tale e Quale Show”. Protagonisti dell’edizione in corso di “Tale e Quale Show”, i Gemelli di Guidonia hanno vinto la scorsa puntata dello show condotto da Carlo Conti, facendo una divertente imitazione, che ha fatto impazzire il Web, di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro nella loro hit estiva “Mille” e sono attualmente primi nella classifica provvisoria, con 67 punti. I Gemelli di Guidonia, al secolo Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, sono nati a Napoli ed hanno 37, 34 e 33 anni. Sin da bambini, sono appassionatissimi di musica. Pacifico, infatti, si diverte a suonare una piccola tastiera, mentre Gino mostra le proprie capacità vocali. Danno, quindi, vita a dei duetti e poco ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 24 settembre 2021) Cenni biografici su Idi, concorrenti a “Tale e Quale Show”. Protagonisti dell’edizione in corso di “Tale e Quale Show”, idihanno vinto la scorsa puntata dello show condotto da Carlo Conti, facendo una divertente imitazione, che ha fatto impazzire il Web, di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro nella loro hit estiva “Mille” eattualmente primi nella classifica provvisoria, con 67 punti. Idi, al secolo Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino,nati a Napoli ed hanno 37, 34 e 33 anni. Sin da bambini,appassionatissimi di musica. Pacifico, infatti, si diverte a suonare una piccola tastiera, mentre Gino mostra le proprie capacità vocali. Danno, quindi, vita a dei duetti e poco ...

