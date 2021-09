Basket, A1 2021-2022: le favorite. Sarà ancora una duello Virtus Bologna-Olimpia Milano (Di venerdì 24 settembre 2021) Archiviata la Supercoppa Italiana (col successo della Virtus Bologna in finale all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno sull’Olimpia Milano), è tempo di concentrarsi sulla Serie A. Questo fine settimana, infatti, prenderà il via la regular season del massimo campionato italiano della palla a spicchi. Quali sono le favorite per la vittoria dello Scudetto? Le compagini che, ancora una volta, sembrano essere avvantaggiate sulla carta per la vittoria finale sono la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano. Entrambe le squadre si sono divise, infatti, gli ultimi trofei assegnati tra la scorsa stagione e quella appena iniziata: i milanesi hanno trionfato in Supercoppa e in Coppa Italia nel 2020-2021, mentre i ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Archiviata la Supercoppa Italiana (col successo dellain finale all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno sull’), è tempo di concentrarsi sulla Serie A. Questo fine settimana, infatti, prenderà il via la regular season del massimo campionato italiano della palla a spicchi. Quali sono leper la vittoria dello Scudetto? Le compagini che,una volta, sembrano essere avvantaggiate sulla carta per la vittoria finale sono lae l’. Entrambe le squadre si sono divise, infatti, gli ultimi trofei assegnati tra la scorsa stagione e quella appena iniziata: i milanesi hanno trionfato in Supercoppa e in Coppa Italia nel 2020-, mentre i ...

