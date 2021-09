Barcellona, Koeman: “Siamo in emergenza. Laporta? Avremo tempo per parlare” (Di venerdì 24 settembre 2021) “Bisogna essere realisti, bisogna guardare la squadra che abbiamo, i giocatori che ci mancano. Ci mancano sette giocatori che potrebbero essere titolari in questa squadra“. Così Ronald Koeman commenta la crisi del Barcellona dopo dopo lo 0-0 a Cadice nel match valido per la sesta giornata della Liga 2021/2022. “Con il presidente ci Siamo solo salutati in hotel – ha detto il tecnico in merito ai rapporti tesi con Joan Laporta -. Se la società vuole parlare con me, abbiamo tempo davanti. Sembra che quando si vince, io continuo, e quando si perde, bisogna trovare un nuovo allenatore“. “Sono scontento – ha spiegato l’allenatore olandese sul pareggio fuori casa – perché abbiamo avuto tre o quattro occasioni chiare, e giocare in dieci (De Jong espulso al 65?, ndr) ci ha reso un po’ ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) “Bisogna essere realisti, bisogna guardare la squadra che abbiamo, i giocatori che ci mancano. Ci mancano sette giocatori che potrebbero essere titolari in questa squadra“. Così Ronaldcommenta la crisi deldopo dopo lo 0-0 a Cadice nel match valido per la sesta giornata della Liga 2021/2022. “Con il presidente cisolo salutati in hotel – ha detto il tecnico in merito ai rapporti tesi con Joan-. Se la società vuolecon me, abbiamodavanti. Sembra che quando si vince, io continuo, e quando si perde, bisogna trovare un nuovo allenatore“. “Sono scontento – ha spiegato l’allenatore olandese sul pareggio fuori casa – perché abbiamo avuto tre o quattro occasioni chiare, e giocare in dieci (De Jong espulso al 65?, ndr) ci ha reso un po’ ...

Advertising

sportface2016 : #Barcellona, paradosso #Koeman: chiesto l’esonero, ma non si trova il sostituto - sportface2016 : #Barcellona, Ronald #Koeman: 'Siamo in emergenza. #Laporta? Se vuole parlare con me, abbiamo tempo' - JuventusUn : ULTIM’ORA - Clamoroso #Pirlo | RITORNA IN PANCHINA! #Juventus I DETTAGLI? - sportli26181512 : #SergiRoberto contro #Koeman: 'Il #Barcellona deve vincere': Il veterano blaugrana smentisce il proprio allenatore,… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Liga: 3-2 Real Sociedad a Granada, è terza! Tris anche del Betis. Barcellona a picco, 0-0 a Cadice: Koeman in bilico https:… -