Amici 21, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano già ai ferri corti, lui "E' follia …" (Di venerdì 24 settembre 2021) La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è già iniziata da qualche giorno, eppure si sono già delineati i possibili scenari che vedremo per l'intero anno. Sicuramente Alessandra Celentano sarà ancora una volta protagonista e pare che abbia già scelto la sua "vittima" dell'anno. Lo scorso anno ha avuto diversi battibecchi con Lorella Cuccarini, ma quest'anno pare che la professoressa di ballo abbia cambiato orizzonti. Sono già iniziati, quindi, i primi battibecchi con la new entry dell'edizione 2021/2022 di Amici. Stiamo parlando di Raimondo Todaro, il maestro di ballo che dopo tanti anni ha abbandonato Ballando con le stelle ed ha accettato la proposta di Maria De Filippi. Ebbene, tra i due professori di ballo è già guerra. Ma cosa è accaduto?

sanvevannix : raimondo primo insegnante di ballo ad amici che vedo ballare veramente in sala #Amici21 - againsadly : RT @captvinbonny: Cioè Raimondo arriva qui e pensa a prendere quello più bravo come se noi guardassimo ancora Amici per il talento #amici21 - CouchPotato7 : Celentano al classico sta come raimondo che giudica il mignolo al latino???? #amici #amici21 - captvinbonny : Cioè Raimondo arriva qui e pensa a prendere quello più bravo come se noi guardassimo ancora Amici per il talento #amici21 - xheydrew : Mi fa ancora troppo strano vedere Raimondo Todaro ad Amici abituata a vederlo a Ballando con le Stelle #amici21 -